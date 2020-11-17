Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Okullarda yüz yüze eğitime ara mı verildi?

Okullar ne zaman açılacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberibne göre Kabine toplantısı bugün saat 15:30'da bir araya geldi. Artan vaka sayıları ile birlikte birtakım yeni önlemlerin alınması yönünde Bilim kurulu tarafından tavsiye kararı alındığı dün akşam saatlerinde duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA MI VERİLDİ?

Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin süreli 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak, restoranlar sadece paket servise geçecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.