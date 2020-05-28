28.05.2020 - 13:27 | | DHA
Son dakika... Okulun penceresinden düşen işçi feci şekilde can verdi!
Bir son dakika haberine göre, Bolu’nun Mudurnu ilçesinde, güçlendirme çalışması yapılan okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Iraklı işçi Murtaza Tahir, hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde, ilçedeki güçlendirme çalışması yapılan Yatılı İlkokul Bölge Okulu’nda meydana geldi. Irak uyruklu Murtaza Tahir, çalışma sırasında dengesini kaybederek, 4'üncü kat penceresinden zemine düştü. Tahir'in düştüğünü fark eden diğer işçiler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Tahir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Iraklı işçinin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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