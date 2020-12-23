23.12.2020 - 09:15 |
Son dakika... Öldürüp parçalara ayırdı! Yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta eşi ile yasak ilişki yaşayan Süleyman Akbaba'yı öldürüp parçalara ayıran Alpaslan Aslan ve diğer 3 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesinde sanık Alpaslan Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşi Nubar Aslan'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme'' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamede, Alpaslan Aslan'ın "Daha önce kasaplık yaptığım için eklem yerlerinden ayırdım" dediği de kaydedildi. (Sabah)
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