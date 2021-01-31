Son dakika... On binlerce kişiden isim ve soyadı kararı! İşte en çok düzeltilen isimler

İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi;

Yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adların mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanıyan düzenleme vatandaşlardan ilgili görmeye devam ediyor. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260 bin 157 kişi soyadını, 124 bin 32 kişi ise ismini düzeltti.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nunda 2017 yılında yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı. 2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

260.157 KİŞİ SOYADINI, 124.032 KİŞİ İSE İSMİNİ DÜZELTTİ

Belirtilen gerekçeklerle ad ve soy adı kaynaklı sıkıtı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 260.157 kişi soyadını, 124.032 kişi ise ismini düzeltti “Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman vb.” soyadları ile “Rabiye, Hava, Esme, Yunis, Ümüt, Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet vb” isimler mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından değiştirildi.

UYGULAMA KAPSAMINDA EN ÇOK BU İSİMLER DÜZELTİLDİ

Ülke genelinde en çok 894 kişi “Rabiye” ismini “Rabia” olarak mahkeme kararı aranmaksızın değiştirdi. Onu sırasıyla 836 ile Hava, 526 ile Esme, 497 ile Yunis, 479 ile Ümüt takip etti.

"ÇOŞKUN” VE “UĞUZ” EN ÇOK DÜZELTİLEN SOYADLAR ARASINDA YER ALDI"

Ülke genelinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 766 kişi “Çoşkun” soyadını “Coşkun” olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile Uğuz, 563 ile İşik, 472 ile Çinar, 385 ile Top takip etti.

AD VE SOYAD DEĞİŞİKLİĞİNDE İLK SIRAYI İSTANBUL ALDI

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan ilimiz “İstanbul” oldu. Bugüne kadar 19.271 ad ve 45.332 soyadı değişikliği yapıldı.

İstanbul’u takiben; 7.001 adet ile “Ankara”, 4.254 adet ile “İzmir”, 3.361 adet ile “Diyarbakır”, 3.154 adet ile “Antalya”, 3.013 adet ile “Adana”, 2.940 adet ile “Bursa”, 2.633 adet ile “Şanlıurfa”, 2.628 adet ile “Konya” en çok ad düzeltmesi yapılan iller olarak sıralandı.

14.904 adet ile “Şanlıurfa”, 14.661 adet ile “Ankara”, 9.536 adet ile “Diyarbakır”, 8.260 adet ile “Bursa”, 7.823 adet ile “İzmir”, 7.647 adet ile “Van”, 7.549 adet ile “Gaziantep”, 6.599 adet ile “Adana”, 6.476 adet ile “Kayseri” ise en çok soyadı düzeltmesi yapılan iller oldu.

UYGULAMA 6 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı.

Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan, toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulamadan vatandaşlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabilecek.