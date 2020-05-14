Son dakika: Önemli tedbir kararı! Türkiye'deki 11 ilde...

"Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Rize ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu kararlarını duyururken sosyal mesafe kuralına da dikkati çeken kurullar, maske kullanımının yanı sıra sosyal mesafe kuralının da önemi üzerinde durdu.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bu 11 ilin yanı sıra Gaziantep, İzmir, Adana gibi kentlerde de insan yoğunluğunun oluştuğu bazı cadde ve çarşılara maskesiz girilmesi yasaklandı.

"MASKESİZ OLARAK ASLA EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ"

Covid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yeni tip corona virüsle mücadelede ortaya çıkan tablonun uzunca bir süre hayatı maske kullanımı, fiziki mesafeyi koruma ve temizliğe sıkı riayetin esasını oluşturduğu yeni düzene göre sürdürülmesi gerektiğine işaret ettiğini açıklamıştı.

"Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız." diyen Erdoğan, sokakta, markette, iş yerinde, her yerde fiziki mesafenin mutlaka korunması gerektiğini vurgulamıştı.

"MASKE KULLANMAMAK SORUMLULUKLA BAĞDAŞMAZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, corona virüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

RİZE VALİSİ: MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAYI YASAKLADIK

Rize Valisi Kemal Çeber, artık eczane ve marketlerde maske satılacağına işaret ederek, "Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık." dedi.

Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni tedbir kararlarını açıkladı.

İki konu hakkında karar aldıklarını ifade eden Çeber, "65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda, yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerli." diye konuştu.

Maskelerin de artık her yerde bulunabildiğini belirten Çeber, "200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketlerde maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık." dedi.

ÇAY MÜSTAHSİLLERİNE SEYAHAT KISITLAMASININ BELLİ ŞARTLARDA KALDIRILMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni gelişmeler ışığında çay müstahsillerine seyahat kısıtlamasını belli şartlarda kalmak koşuluyla kaldırdığını hatırlatan Çeber, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs gecesi çay müstahsillerimiz belirlenen şartları yerine getirerek çay hasadı için ilimize gelebilecek. Ülkemizde ve ilimize salgınla ilgili iyi yol alındığı için hükumetimiz böyle bir karar aldı. Kritik bir süreç ve herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bir anlamda vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda yapılabileceği yaptı. Bundan sonraki iş vatandaşlarımıza kalıyor."

Çeber, sözlerine şöyle devam etti:

"Çay müstahsillerimiz, e-devlet veya 199 Vefa hatlarına başvurarak çay bölgesine gelmek istediğini beyan edecek. Başvuruyu alan Bakanlığımız bunu ÇAYKUR'a bildirecek ve teyidi aldıktan sonra müstahsiller ile mecburi olarak refakatinde bulunanlara izin verilmiş olacak. Bu bilgiler illere de gönderilecek. Bizler de ilimize gelecek kişileri öğrenmiş olacağız. İlimize 20 Mayıs'tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecek. İhtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor. Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak. Kontrolden sonra vatandaşlarımıza taahhütnameler imzalatılacak."

"HOŞ GELDİN ZİYARETLERİNE GİTMEYİN"

Kente gelen vatandaşların bir hafta karantina sürecinde kalması gerektiğini anlatan Çeber, şunları kaydetti:

"Bu kişiler bir hafta boyunca tam bir izolasyonda duracak. 7 günün sonunda her bir hanede uygun görülen bir kişiye sağlık ekiplerimiz pandemi testi yapacak. Testi negatif çıkan vatandaşımız dışarı çıkabilecek ve evin market ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Diğer hane halkı da bu 7 günün sonunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayabilecek. Gelirken 7 günlük ihtiyaç malzemelerinizi de yanınızda getirin. Bu süre içinde ihtiyaç olursa her bir marketimiz servisle bu ihtiyaçları giderecek. 14 günlük sürenin ardından vatandaşlarımız, bizim uyduğumuz kurallara uyarak normal hayatlarına devam edecek."

Cuma gününden itibaren camilerden anonslar yapacaklarını dile getiren Çeber, "Vatandaşlarımızın il dışından gelen kişilere 'Hoş geldin.' ziyaretine gitmemesi için anonslar olacak. Vatandaşlarımızın özellikle Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmalarını telefonla yapmasını istiyoruz." dedi.