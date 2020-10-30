30.10.2020 - 09:46 | | DHA
Son dakika... Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.