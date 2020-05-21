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21.05.2020 - 16:46 | | İHA

Son dakika... Osmaniye’de 22 yaşındaki genç kız 5 gündür kayıp!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ablasından evine dönmek için yola çıkan 22 yaşındaki Ummuhanı Çatalbaş'tan ailesi 5 gündür haber alamıyor.

Son dakika... Osmaniye’de 22 yaşındaki genç kız 5 gündür kayıp!

Alınan bilgiye göre, merkez Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 22 yaşındaki Ummuhanı Çatalbaş, 16 Mayıs Cumartesi günü aynı mahallede bulunan ablası Özlem Şahin’in evinde kaldı. Pazar sabahı 09.00’da ablasının evinden, “Eve gidiyorum” diye çıkan Ummuhanı Çatalbaş ortadan kayboldu. Pazartesi günü ablası Özlem Şahin’i telefonla arayıp, "Zor durumdayım hiçbir şey yemedim içmedim" diyen genç kıza bir daha ulaşılamadı. Ailesi, kayıp Ummuhanı için polise başvurdu.

5 gündür kendisinden haber alınamayan kayıp kızın annesi Fatma Çatalbaş kızının bulunmasını isteyerek, “5 gün oldu kızımdan hiçbir haber alamıyoruz. Pazar gününden bu yana kayıp nereye gittiğini bilmiyorum. Ben kızımın ölüsünden dirisinden bir haber istiyorum. Kızıma da sesleniyorum. 1 haftadır yemek yemedim. Kızım ne olursun evine geri dön” dedi.

Abla Özlem Şahin ise, “5 gündür kardeşim kayıp, sağ olduğundan endişe ediyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yakaladıkları yılana sigarayla böyle eziyet ettilerAdana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
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