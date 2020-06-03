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03.06.2020 - 14:27 | | DHA

Son dakika... Otomobil şarampole devrildi! Yaralılar var

Gelen bir son dakika haberine göre, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Otomobil şarampole devrildi! Yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Çelikhan-Malatya karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Sadık Uluca yönetimindeki 27 BIV 97 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Sadık Uluca ile otomobilde bulunan Aydın Uluca, Derya Uluca ve Yıldız Aslan, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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