Son dakika! Öz yeğenine istismarda bulunan amcaya 25 yıl hapis...

ELİF ALTIN İstanbul

11 yaşında ve yüzde 92’i Srebral Palsili (beyin felci) olan Y.D. öz amcası tarafından cinsel istismara uğradı. Olay ise 23 Ekim 2019 tarihinde okuldaki rehber öğretmeninin anne Yıldız Turna’yı aramasıyla ortaya çıktı. Annenin şikayette bulunması üzerine amca Ömer Doğan hakkında dava açıldı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmaya tutuksuz sanık Ömer Doğan, Y.D.’nin annesi Yıldız Turna ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Y.D’nin pedagog eşliğinde ÇİM’de (Çocuk İzleme Merkezi) olaya ilişkin yapılan ve video kaydına alınan görüşmesi izletildi. Mağdur Y.D.’nin konuşmakta güçlük çektiği gözlendi. Y.D. pedagogla konuşmasında amcanın cinsel istismarına uğradığını anlattı.

YÜZDE 92 ZİHİNSEL ENGELLİ

Videonun izlenmesinin ardından söz verilen anne Yıldız Turna, “Kızım Srebral Palsili rahatsızlığına maruzdur. Dolayısıyla ağzından salya akıyor. Konuşma güçlüğü çekmekte. Yüzde 92’i zihinsel engelli. Şikayetim devam ediyor” dedi.

En üst sınırdan cezalandırılsın



Mağdur vekili söz alarak, “Y.D. bunları kurgulayabilecek bir yetenekte değil. Birden fazla kere cinsel istismara maruz kalmıştır. En üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık ifadesinde ‘mağdurdan ses çıksa herkes duyar’ demiştir. Bunu asla ve asla kabul etmiyoruz. Gücü yetmeyen bir çocuğun zaten sesi çıkmaz. Hayatın gerçeklerine ters düşer. İtiraz edememek rıza göstermek değildir” dedi.



“AİLEYE ZARAR VERMEK İÇİN YAPIYOR” DEDİ

Sanık avukatı ise beyanında, “Yıldız Turna ile sanığın abisi arasında husumet vardır. Çünkü ayrılmışlardır. Aldatmıştır. Bu aradaki husumetin kanıtıdır. Aileye zarar vermek adına yaptığı şeydir. Çocuklarına sürekli babanızın başkasından çocuğu var diyerek doldurmaktadır. 15 yaşındaki kız çocuğunun beyanından ibarettir olay. Tanık beyanları çelişkilidir. Olay iftiradan ibarettir. Y.D.’nin ifadeleri ezberden. Öğretilmiş” dedi.



“YEĞENİMLE ARAM ÇOK İYİYDİ”

Kararını açıklayacağını söyleyen mahkeme tutuksuz sanık Ömer Doğan’a son sözünü sordu. Doğan, “Hiçbirini kabul etmiyorum. Yeğenimle aram çok iyiydi. Böyle bir suç işlemedim. Y.D. çok zeki kızdır. Burada engelli konumuna sokmuşlar. Beraatimi istiyorum” dedi.



25 YIL HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Ömer Doğan’ı “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından anne Yıldız Turna gözyaşlarına hakim olamadı. Sanık Doğan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.