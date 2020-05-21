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21.05.2020 - 12:19 | | İHA

Son dakika... Özel ambulansla yazlığına gitti corona cezası yedi!

Son dakika haberine göre, Kırklareli’de corona virüs yasaklarını delerek özel bir şirketten kiraladığı ambulansla hasta taklidi yaparak yazlığına giden H.M. ile eşi L.M. jandarma tarafından yakalandı. Karı kocaya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi.

Son dakika... Özel ambulansla yazlığına gitti corona cezası yedi!

Akıllara durgunluk veren olay, Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 15 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Corona virüs tedbirlerinden bunalıp yazlıklarına gitmek isteyen H.M. ve eşi L.M. kimsenin aklına gelmeyecek bir yöntem seçti.

Hasta taklidi yaparlarsa jandarmaya yakalanmayacağını düşünen ikili, özel bir ambulans şirketinden ambulans kiraladı. İkili seyahat izin belgesi olmadan İğneada beldesindeki yazlık evlerine gitti. Bu durumun tespit edilmesi üzerine karı kocaya jandarma ekipleri tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım uygulandı.

Silahlı saldırı anını sosyal medya hesabından paylaştıABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırgan, saldırı anlarına ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
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