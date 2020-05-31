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31.05.2020 - 11:03 | | DHA

Son dakika... Pazarcının minibüsünden 66 kilo eroin çıktı!

Van’da, şüphe üzerine durdurulan minibüsün kaportası ile yan döşemelerinin arasına gizlenmiş halde 66 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika... Pazarcının minibüsünden 66 kilo eroin çıktı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu üzerindeki kontrol noktasında şüphe üzerine manifatura, tuhafiye ve tekstil ürünlerinin olduğu pazar aracı olarak kullanılan minibüsü durdurdu.

Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, minibüsün kaportası ile yan döşemeleri arasına gizlenmiş 66 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan minibüs sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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