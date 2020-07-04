04.07.2020 - 10:47 | | AA
Son dakika! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere bir darbe daha...
Gelen bir son dakika haberine göre; Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
Pençe Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 3 PKK’lı terörist; 3 AK-47 P. Tf., 1 M-16 P. Tf., 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmatı ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün yazın belirtilerinin farklılaşabileceğini söylediSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.