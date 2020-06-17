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17.06.2020 - 14:28 | | AA

Son dakika haberleri: Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntü

Son dakika haberi... Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen harekattan yeni görüntüler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."

Son Dakika: Haftanin bölgesindeki terör hedefleri tam isabetli atışlarla yerle bir edildiMilli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
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