Son dakika haberleri: Peş peşe kritik uyarılar! Artık zorunlu, bunu yapmayan Türkiye'ye giremeyecek

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı tehdit etmeyi sürdüren Kovid-19 salgınının kontrolüne yönelik en güncel bilimsel gelişmeleri takip ettiklerini ve tedbirleri aldıklarını belirtti.

Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurt dışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir."

Son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelenlere sıkı takip

Bakan Koca, son dönemde İngiltere'deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika'da da görüldüğünü hatırlatarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7'nci gününde yapılacak olan 2'nci testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

THY'DEN AÇIKLAMA



Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Artık PCR (-) testi zorunluluğu var" diyen Ekşi, "Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir" paylaşımında bulundu.





