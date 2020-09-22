Son dakika... Peş peşe operasyon haberleri! Çok sayıda gözaltı var

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına, TSK ve jandarma içerisinde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama ve haklarında bilgi/belge bulunan 3 muvazzaf subay, 6 muvazzaf astsubay, 4 muvazzaf uzman çavuş, 1 KHK ile ihraç subayı, 1 emekli subay, görevden uzaklaştırılan 2 astsubay, sözleşmesi fesih edilen 1 uzman çavuş, askeri öğrencilikten atılan 1 kişi olmak üzere toplam 19 örgüt üyesi şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

BİR OPERASYON HABERİ DAHA

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar bulunduğu belirlenen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 19'u muvazzaf, 5'i de TSK ile ilişiği kesilmiş 24 şüpheliye yönelik 21 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muvazzaf askerlerden birinin yüzbaşı, birinin üsteğmen, 17'sinin astsubay olduğu bildirildi.

Emniyet güçlerinin başlattığı operasyon devam ediyor.