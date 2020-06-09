MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Peş peşe operasyonlar... 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
09.06.2020 - 08:51 | | DHA

Son dakika! Peş peşe operasyonlar... 4 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre; Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah" dedi.

Son dakika! Peş peşe operasyonlar... 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

D-100 karayolunu kilitleyen kazaİstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelin damada düğünde büyük şok!

Gelin damada düğünde büyük şok!

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstünün izin günleri uzayacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstünün izin günleri uzayacak mı?

Sıradaki Haber