Son dakika! Peş peşe operasyonlar... 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şınak Silopi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.