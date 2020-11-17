Son dakika... Peş peşe operasyonlar! İstanbul ve Ankara'da yakalama kararları var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yeni bir operasyona için düğmeye basıldı. Ankesörlü telefon yoluyla, mahrem imamlarıyla irtibata geçtiği tespit edilen 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i muvazzaf, 1'i geçici görevden uzaklaştırılan personel, 5'i ihraç, 3'ü emekli, 42'si ise kapatılan askeri okul öğrencisi pozisyonunda bulunuyor.

10 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu öğrenilirken, 1'inin koronavirüs tedavisi gördüğü, 21 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Gözaltı listesinde yer alan isimlerin bağlı bulundukları kuvvetler ise şu şekilde; Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevliyken geçici olarak görevden uzaklaştırılan 1 Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi.

HAVA KUVVETLERİ'NDEN 2 EMEKLİ ALBAY

Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 2 emekli Albay, 1 ihraç Üsteğmen, 1 İhraç Teğmen, 1 ihraç Astsubay, 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. Kara Kuvvetleri'nden 1 ihraç Binbaşı, 1 emekli Astsubay, 16 kapatılan askeri okul öğrencisi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1'i muvazzaf 1'i ihraç 2 Astsubay, 17 kapatılan askeri okul öğrencisi. Milli Savunma Bakanlığı mensubu 3 kapatılan askeri okul öğrencisi. 2 sivil.

ANKARA'DA DA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özel/kamu iktisadi işletmelerinde kendilerine tahsis edilen ve HTS kayıtları incelemesi sonucu kullandıkları anlaşılan GSM hatları üzerinden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock’u indirip kullandıkları tespit edilen 22 şüpheli hakkında, 17.11.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.