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02.06.2020 - 14:29 | | İHA

Son dakika... Piyasa değeri 837 bin TL! Sahte deterjan vurgununa darbe

Gaziantep'te polis ekipleri bir iş yerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 837 bin 200 TL olan 11 bin 960 paket sahte çamaşır deterjanı ele geçirdi.

Son dakika... Piyasa değeri 837 bin TL! Sahte deterjan vurgununa darbe

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda ekipler tanınmış bir firmaya ait marka ve tescilli toz çamaşır deterjanının taklitlerinin üretilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi. Yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen satışa hazır vaziyette 11 bin 960 paket halinde toplam 116 ton 600 kilogram çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Piyasa değerinin 837 bin 200 TL olduğu değerlendirilen sahte deterjanlara el konulurken olayla ilgili yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

 

 

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