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22.06.2020 - 12:36 | | AA

Son dakika... PKK/KCK'nın sözde genel gençlik sorumlusunun eylemleri iddianamede!

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olduğu ve ülke genelinde "yönetici" pozisyonunda faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Son dakika... PKK/KCK'nın sözde genel gençlik sorumlusunun eylemleri iddianamede!

Terör örgütü PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri  sürülen tutuklu S.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma tamamlandı.

S.D. hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan  ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el  değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini  kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar  hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince  kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları,  bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, S.D'nin terör örgütü  mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK'nın ülke yapılanmasında  "sorumlu" ve "yönetici" pozisyonunda aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

S.D'nin, kentte örgüte eleman temin edilen organizasyonların başında  bulunduğu ve üniversitelerdeki örgütsel eylemlerde grupları yönlendirdiği  anlatılan iddianamede, sanığın "kadro" diye tabir edilen örgütün şehir  yapılanmasındakilerle irtibatının bulunduğu, PKK'ya katılımı artırmak için  faaliyet yürüttüğü ve 21 Şubat 2013'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölen veya  yaralananın olmadığı  patlamanın planlayıcısı olduğu kaydedildi.

İddianamede ifadesi yer alan itirafçı örgüt mensubu M.E, patlayıcıyı  "Süleyman" kod adlı S.D'nin kendisine siyah poşetle verdiğini ve Cizre'deki  eylemi nasıl gerçekleştireceğini anlattığını belirtti.

ÖRGÜTE KATILAN TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERMİŞ

Tanık B.İ. de iddianamedeki ifadesinde, şu bilgileri verdi:

"Süleyman kod adlı S.D, PKK/KCK terör örgütünün genel gençlik  sorumlusudur. Süleyman'ı Gare alanında bulunan örgüt kampında gördüm. Bu kampta  'Mawa' kod adını kullanarak örgüte katılan teröristlere eğitim veriyordu. S.D'nin  örgüt kamplarında militanlara eğitim verirken 'Remzi' ve 'Serdar' kod adlarını da  kullandığını biliyorum."

"KENTTEKİ ÖRGÜTSEL YAPI ÜZERİNDE ÇOK ETKİLİYDİ"

Diğer tanık G.A. da S.D'nin Adana'da örgüt adına aktif faaliyet  yürüttüğünü ve üniversitedeki eylemleri yönlendirdiğini belirterek, şunları  kaydetti:

"S.D, örgüt tarafından Adana'da görevlendirilmişti ve düzenlenen tüm  eylemler onun talimatlarıyla gerçekleşiyordu. Kentteki örgütsel yapı üzerinde çok  etkiliydi. S.D. sürekli il dışına gidip geliyordu. İstanbul, Diyarbakır ve Adana  arasında sürekli yer değiştiriyordu. S.D, PKK terör örgütü ile kadrolar arasında  bağlantıyı kuruyor, hangi kadronun nereye gidip ne görev alacağını belirliyordu.  Ayrıca illerdeki 'kadro' şahısların üstü olarak onlardan sorumluydu."

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu"  olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen S.D'nin, örgütsel dokümanlarda parmak izinin  tespit edildiği, suçunu teyit eden birçok delil bulunduğu kaydedildi.

 

 

 

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