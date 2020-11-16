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16.11.2020 - 17:27 |

Son dakika... PKK'da çözülme hız kazandı! Sayı 202'ye yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

Son dakika... PKK'da çözülme hız kazandı! Sayı 202'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan ve (1)’i terör arananlarda “gri” kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 202’ye yükseldi.

Küçük çocuğa sigara içirip, içki şişesiyle görüntüledilerHatay’ın Kırıkhan ilçesinde 6 yaşındaki Ö.Ş.’ye sigara içiren ve elinde içki şişesiyle videosunu çekip, sosyal medyada paylaşan, yaşları 15-17 arasında değişen 3 şüpheli gözaltına alındı.
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