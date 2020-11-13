Son dakika... PKK'lı terörist böyle yakalandı! 120 bin TL verdi ama..

Önce maskesini çıkardı, ardından saçını düzeltti. Değişik pozlar verdi. Ama ne rahat tavırları, ne de 120 bin lira verip yaptırdığı sahte pasaportu onu kurtaramadı. Her yerde aranan ve PKK'lı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı.

23 yaşındaki Diyarbakır doğumlu terörist her yerde aranıyordu.

120 BİN TL'YE SAHTE PASAPORT

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı vermişti. O da 120 bin TL verip, orjinalinden ayırması çok güç olan sahte pasaport yaptırdı.

Şüpheli, dikkat çekmemek için oldukça rahat davranıyordu. Hiç panik yapmadı.

Pasaporttaki fotoğraf ile kendi fotoğrafının eşleşmesi için her şeyi yaptı. Saçını düzeltti. Eğildi, sağa sola dönerek fotoğraf çektirdi.

Risk analiz uzmanı polis de pasaportu dikkatlice inceledi. Foyasını ortaya çıkaran ise parmak izi oldu. Kimliği de pasaportu da sahte çıkınca hemen kelepçelenip gözaltına alındı.

Tutuklanan şüphelinin önce Brezilya'ya, ardından İspanya'ya en son da Almanya'ya gideceği belirlendi. İddiaya göre şüphe çekmemek için Brezilya'ya bilet almıştı.