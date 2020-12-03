Son dakika... Polis ekibine silahlı saldırı! Operasyon başladı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir otelde meydana geldi. Otelin 3. katında bir silahlı saldırı yaşandı. Olay üzerine bölgeye giden ekiplere de saldıran şahıslar ikisi polis 5 kişiyi yaraladı. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği otel bölgesi abluka altına alınırken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ve saldırganlar arasında silahlı çatışma sürüyor.

Öte yandan bölgeye çok sayıda polis ekibi, ambulans sevk edildi. Özel harekat polisleri de otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelip, gelişmeleri takip etmeye başladı.