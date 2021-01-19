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19.01.2021 - 19:09 | | AA

Son dakika... Pozantı-Ankara otoyolunda feci kaza! Çok sayıda ölü var

Gelen son dakika haberine göre; Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şakir Sarı'nın kullandığı 06 AB 1448 plakalı kamyon, Pozantı-Ankara otoyolunun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde Gazi Rüzgar yönetimindeki 01 AFA 008 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Gazi Rüzgar ile otomobildeki Ali, Ayşe, Meryem ve Emine Rüzgar yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Kerim Rüzgar ile kamyon sürücüsü Şakir Sarı, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir şeridi trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.


Son dakika... Pozantı-Ankara otoyolunda feci kaza Çok sayıda ölü var

Son dakika... Pozantı-Ankara otoyolunda feci kaza Çok sayıda ölü var


Pozantı-Ankara otoyolunda feci kazaPozantı-Ankara otoyolunun Tarsus mevkisinde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
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