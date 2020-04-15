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15.04.2020 - 13:04 | | DHA

Son dakika! Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gelen bir son dakika haberine göre; Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Azrak 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kuran isimler arasında yer almıştı. Emekli olduğu 2000 yılına kadar dekanlık da yapan Azrak, 87 yaşındaydı.

Son dakika! Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da , "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi.

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