Son dakika! Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da , "Covid-19 pandemisi dolayısıyla vefat eden İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak'a Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınları ile İstanbul Üniversitesi ailesine ve öğrencilerine baş sağlığı dileriz" denildi.