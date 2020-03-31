31.03.2020 - 13:12 | | İHA
Son dakika... Prof. Dr. Oğuz Özyaral hastaneye kaldırıldı! Corona şüphesi...
Gelen son dakika haberine göre, koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, corona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Son dakika haberine göre, Prof. Oğuz Özyaral (64) dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın corona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken corona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.
Corona virüs sebebiyle karantinadaki umrecilerden bazıları evlerine dönüyor!Isparta'da umre dönüşü corona virüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı. Öte yandan Kayseri'de, umre dönüşü corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 252 kişiden 192'sinin tahliyesine başlandı.