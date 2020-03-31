Son dakika... Prof. Dr. Oğuz Özyaral hastaneye kaldırıldı! Corona şüphesi...

Son dakika haberine göre, Prof. Oğuz Özyaral (64) dün akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Özyaral'ın corona virüs şüphesiyle hastaneye yatışı yapıldı. Özyaral'ın tedavisi devam ederken corona virüs testi yapıldığı ve sonucunun beklendiği öğrenildi.