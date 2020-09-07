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07.09.2020 - 19:47 | | ELİF ALTIN İstanbul

Son dakika: Reina saldırganına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberine göre, Reina’da 2017 yılbaşı gecesinde gerçekleşen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin görülen davada saldırgan Abdulkadir Masharipov “Anayasayı ihlal” ve “Kasten öldürme” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ELİF ALTIN İstanbul

Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da 2017 yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 60 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında Abdulkadir Masharipov’un bulunduğu 16 tutuklu sanık katıldı.

“Bundan sonra size havaleyim”

Sanıklara son sözleri soruldu. Abdulkadir Masharipov son sözünde, “Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Güçlü bir delil yoktur. İşkence ve baskı altında ifade verdim. Ciddi söyleyebilecek bir şeyim yok. Bundan sonra size havaleyim. Beraatimi istiyorum” dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

Masharipov’a 40 kez ağır müebbet

Kararını açıklayan mahkeme, Abdulkadir Masharipov’u “Anayasayı ihlal” ve “Kasten öldürme” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve "79 kişiyi öldürmeye teşebbüs" ve “6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet” suçlarından da 1368 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın suçun işlenmesinden sonraki ve yargılama safhasındaki davranışları, mahkemeyi tanımaz tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle cezalarında indirime gitmediğini belirtti.

İlyas Mamaşaripov’a yardımdan 1432 yıl hapis

Saldırının planlayıcılarından sanık İlyas Mamaşaripov “Kasten öldürmeye”, “Anayasayı ihlal”, “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarına yardım ettiği gerekçesiyle 1432 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşlerine üyelik suçu

Masharipov’un eşleri olan Tene Traore “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay, Zarina Nurullayeva ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Nurullayeva’nın tutuklanmasına karar verdi.

Diğer sanıklar

44 sanık ise “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında değişen oranlarda miktarlarda hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık tüm suçlardan beraat ederken bir sanığın dosyası ise ayrıldı.

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