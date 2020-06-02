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02.06.2020 - 09:19 | | AA

Son dakika! Resmi okul öncesi kurumları 19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecek

 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), salgın sürecinde normalleşmeye geçiş ile birlikte kreş, gündüz bakımevi ve özel okul öncesi kurumlarının ardından resmi okul öncesi kurumların da yeterli talep olması halinde 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabileceğini bildirdi.

Son dakika! Resmi okul öncesi kurumları 19 Haziran'a kadar hizmet sunabilecek

Cumhurbaşkanlığının, 29 Mayıs 2020 tarihli "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler Genelgesi" doğrultusunda, normalleşmeye geçişle birlikte rutin mesai sistemine dönen ve çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan anne babalar için önce sadece kreş ve gündüz bakımevlerinin hizmet vermesi planlanmıştı.

Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilerek normalleşme sürecinin planlandığı şekliyle devam etmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere bir yazı göndererek kurucu ve öğrenci velilerinin istemesi halinde özel okul öncesi eğitim kurumlarının da 1 Haziran'dan itibaren açılabileceğini bildirmişti.

- HER İLÇEDE ÖZEL OKUL OLMADIĞINDAN VELİLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bakanlığın resmi yazıyla illere bildirdiği yeni karara göre, ailelerin taleplerini karşılayabilmek için, velilerin isteği, yeteri kadar müracaat olması ve il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun görmesi durumunda özellikle anne babası çalışan çocuklar için resmi okul öncesi eğitim kurumları da 19 Haziran Cuma gününe kadar hizmet sunabilecek. Açılacak okul öncesi kurumlarda tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile belirlenen diğer kurallara titizlikle uyulacak.

Bakanlığın bu kararıyla devlet kurumlarının fiziki mekanlarının kullandırılarak özel okul ve kreşlerde sağlığı riske edecek şekilde çocuk yoğunluğunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi. Ayrıca her ilçe veya mahallede özel okul veya kreş olmadığından bu kararla velilere kolaylık sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Hangi anaokulu ve ana sınıfların açık olacağına, veli talebi ve okulun imkanları doğrultusunda ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek.

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