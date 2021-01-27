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27.01.2021 - 18:38 | | DHA

Son dakika... Riva açıklarında korku dolu anlar! Yük gemisi karaya oturdu

Gelen son dakika haberine göre; Riva açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu. Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Karadeniz'de etkili olan şiddetli fırtına 190 metre boyundaki  Panama bandralı kuru yük gemisini sürükledi. Gemi Riva açıklarında karaya oturdu.  Gemi kaptanının yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8 ve Kurtarma 11 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Riva açıklarında korku dolu anlar Yük gemisi karaya oturdu


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