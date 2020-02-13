Son dakika | Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada flaş gelişme!

Son dakika haberine göre, Soruşturmayı yürüten savcılıkça verilen yakalama kararıyla bu sabah saat 06.00'da harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, 7 ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Gözaltı kararı verilen polislerin aynı zamanda terör örgütü FETÖ üyesi oldukları ve Karlov suikastinde olduğu gibi örgüt üst yönetiminden gelen talimatla suikasti planlayıp tetikçi trafik polisine havale ettikleri belirlendi.

MAKAMINDA ŞEHİT EDİLMİŞTİ



Rize Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 günü, merkeze 10 km uzaklıktaki görev yerini il merkezine aldırmayı bahane edinerek girdiği Rize Emniyet Müdürlüğü makamında Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmüş, o an için görev yerinin değiştirilemeyeceği cevabını alıp odadan çıkan Sarıcaoğlu, girerken teslim ettiği silahını çıkışta teslim alınca koşarak tekrar girdiği odada terör estirmişti.



Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi hedef alarak odaya giren Sarıcaoğlu, önce odada bulunan Personel Şube Müdürü Ercan Polat’a ateş etmişti. Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Polat kendisini makam odasından dışarı atmayı başarırken, katil polis memuru kaçmaya çalışan ve arkasından koştuğu Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin üzerine kurşunları yağdırmıştı. Verdi’nin “yapma” çağrısına silahın tetiğine ardı ardına basarak cevap veren katil polis memuru Sarıcaoğlu, daha sonra yöneldiği ve bacağından vurduğu koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.



15 TEMMUZ'DA ÜSKÜDAR EMNİYET MÜDÜRÜYDÜ



Saldırıda ağır yaralanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak darbecilere karşı koyup, operasyonlar düzenleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki evi ve çevresini koruma altına alan Altuğ Verdi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olurken, ağır yaralanan Personel Şube Müdürü Polat hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürülmüştü.

Yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan ve kendisine talimatın verildiği şahıslar tarafından iletilen senaryo gereği hastanede ve polis ifadesinde “ben bunu nasıl yaptım, şoktayım, bende ne yaptığımı bilmiyorum” şeklinde şüphe uyandıracak şekilde sayıklayıp ifade veren katil Sarıcaoğlu’nun, ilgili savcılık ve İstanbul Başsavclığı’nca yürütülen soruşturmada el konup incelemeye alınan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesapları üzerindeki incelemelerden suikastin arka planına ulaşıldı.



Tutuklanarak cezaevine konan katil polis memuru Sarıcaoğlu'nun, FETÖ soruşturmaları kapsamında itirafçı olan 'Garson' kod adlı gizli tanığın verdiği SD karttan çıkan FETÖ'nün emniyet fişleme listesinde 'daha önce örgütün sohbetlerine katılmış ancak daha sonra irtibatını kesmiş kişiler' kategorisinde yer aldığı belirlenirken, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Mert Mevlit Altıntaş’ın da fişleme listesinde aynı kategoride yer aldığı tespit edilmişti. FETÖ tarafından renklendirilip daha sonra "Nurettin Yıldız Grubu"na bağlı "Sosyal Doku Ankara Gönüllüleri Grubu"na sızdırıldığı belirlenen Altıntaş gibi Sarıcaoğlu'nun da FETÖ tarafından gizlemek maksadıyla renklendirildiği ve tayin isteğinin suikastin bahanesi olarak planlandığı tespit edildi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR



Sosyal medyadaki FETÖ trol çeteleri tarafından 'örgüt üyelerine işkence yapılıyor' yalanıyla hedef gösterildiği de tespit edilen Şehit Emniyet Müdürü Verdi’nin, yapılan 2 yıllık çalışmalar sonucunda Ankara’da 19 Aralık 2016 yılında suikaste kurban giden Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetinde olduğu gibi terör örgütü FETÖ’nün üst yönetiminin talimatıyla öldürüldüğünü tespit eden savcılık, suikasti planlayıp, tetikçi polisi bulup yönlendiren ve suikaste yardım yataklık ettikleri belirlenen 27 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkardı.



Olayın arkasında olduğu belirlenen FETÖ’nün önce izlerinden delillere, delillerden ise 27 polise ulaşan savcılıktan gelen yakalama ve gözaltı talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, bu sabah saat 06.00 da harekete geçtiği 7 ilde tamamı görev başında ve faal olan polisleri yakalamak için eş zamanlı baskınlar başlattı. İstanbul polisinin operasyonu devam ediyor.