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02.08.2020 - 13:02 | | İHA

Son dakika... Rize'de çıkan hortum korkuttu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında bugün denizde bir anda ortaya çıkan hortum korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz Bölgesi için yaptığı şiddetli yağış ve fırtına uyarısının hemen ardından Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında hortum çıktı. Deniz üzerinde etkili olan hortum, açıktan karaya doğru yanaşınca korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Sahil Yolunda bazı otomobillerin durarak hortumun geçmesini beklediği gözlenirken, yaklaşık 5 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu. Hortum çevre ilçelerden de fark edilirken, meraklı vatandaşlar hortumu cep telefonu ile kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Yahudi kızın saçlarını taşıyan 79 yıllık 'esrarengiz bebek'İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza yapınca, elektrik tesisatı yenilendi. Buna rağmen arıza devam etti. Müze görevlileri de bebeğe, 'esrarengiz bebek' adını verdi.
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