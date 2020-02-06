Son dakika haberi: Pistten çıkan Pegasus Havayollarına ait uçakta hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 373 tipi yolcu uçağının kaza haberi gelir gelmez UEİM uzmanlarından oluşan komisyon kuruldu. Kazanın oluş nedenini araştırmak üzere havalimanında incelemelerde bulunan komisyon, çalışmalarına devam ediyor.

Komisyonla konuyu araştırmak üzere ABD sivil havacılık otoritesi ile Boeing firması yetkililerinden oluşan bir heyet de Türkiye'ye gelecek. Heyet, kazada 3 parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığını inceleyecek.

UEİM uzmanları ve ABD'li heyetin çalışmaları ışığında, kazaya ilişkin ön raporun yaklaşık 1 ay içinde hazırlanması öngörülüyor.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK BOEİNG'İN

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağı dün saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Çok sayıda kişinin yaralandığı Boeing 373 tipi uçakta 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

ACI HABERİ SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "İstanbul'da toplamda başvuru 179 kişi oldu. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımda takip edilen 3 kişi var. Bir hastamızın ameliyatı yapıldı. Sağlık durumu iyi. " ifadelerini kullandı. Öte yandan uçakta bulunan son yolcu da tahliye edildi.

VALİ YERLİKAYA: GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki 177 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, 'SABİM ALO 184' telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır." dedi.







DHA'nın bu sabah geçtiği fotoğraflarda facianın boyutu gözler önüne serildi

UZMANLAR: İNİŞ ANINDA KUVVETLİ RÜZGAR VARDI

Pegasus Havayolları’na ait uçağın pistten çıkıp parçalanmasını uzmanlar Milliyet’e değerlendirdi. Eğitmen Kaptan Pilot Bahadır Altan, “İniş sırasında kuvvetli ve hamleli yan rüzgar olduğunu biliyoruz. 240 derece Güneybatı yönünden 330 derece Kuzeybatı yönüne değişen hamleli 22 knots hızındaki rüzgarın hamlesi 37 knots olur. Bu rüzgarda iniş yapılabilir. Ama mutlaka başka bir nedeni vardır ve şu anda yorum yapmak doğru olmaz. Mesela su birikintisi yapacak kadar ıslak zemin gözleniyor. Yani tetikleyici başka bir nedeni değerlendirmek gerekir” dedi.

Türkiye Hava Yolları Pilotları Derneği (Turkey Airline Pilots’ Association-TALPA) Başkanı Kaptan Pilot Murat Ersoy ise “Nedenleriyle ilgili bir yorum yapmak için çok erken. Gerekli araştırmaların ardından elde edilecek sonuçlarla yorum yapılması ve bu yorumun TALPA tarafından yapılması doğru olur” ifadelerini kullandı.

UÇAKTAKİ YARALI O ANLARI ANLATTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcusu 36 yaşındaki Yunus Elmacı yaşadıklarını anlattı. Kurtköy'deki özel bir hastanede tedavi altında olan hafif yaralı Elmacı, olay sonrası kendi imkanlarıyla uçaktan çıktığını belirterek, Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" dedi.

"PİSTE YAKLAŞTIĞI ZAMAN UÇAK YALPALADI"

Yaşandıklarını anlatan Yunus Elmacı, İzmir'den 16.40 uçağıydı bizimkisi. Uçağımız 40 dakika gecikmeli geldi. Gecikmeli gelmesinin sebebi de yolcu getirdi İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na. Sonra uçak bizi aldı. Hava da biraz yağmurluydu. Piste yaklaştığı zaman uçak yalpaladı, piste indik uçak yine yalpalamaya başladı, ondan sonra her şey 2-3 saniyede oldu. Uçak aşağıya doğru düşmeye başladı. Ondan sonra ikiye bölündü. Kimisi ikiye bölünen yerden çıktı, kimisi kapılardan çıktı. Kanat üstündeydim, zannedersem 26-B koltuğum, tam hatırlayamıyorum. Ben en arka kapıdan çıktım. Kendi imkanlarımızla çıktık. Çıkmışken birkaç kişiye yardımcı olduk. Ben iyiydim, ayaktaydım. Sıkıntı yoktu, dizim, göğüsüm hastaneye geldikten sonra sıkıntılar meydana gelmeye başladı. Sıcak sıcak bir şey hissetmedim. Hastaneye gelip dinlendikten sonra ağrılarım ortaya çıkmaya başladı. Bütün incelemeler tetkikler yapıldı, biraz daha iyiyim. Bu uçak kazası, birine söylediğiniz zaman 'Ben uçak kazası geçirdim', 'Nasıl geçirdin, ölmedin mi?' diyor. Korktuk tabi ki, herkes korktu, ilk defa başımıza geldi" şeklinde konuştu.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."