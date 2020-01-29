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29.01.2020 - 07:12 | | İHA

Son dakika... Şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre, Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika... Şafak vakti baskın! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların evlerinin olduğu köşe başlarında özel harekat timleri güvenlik önlemleri aldı.

Ardından koçbaşlarıyla söz konusu şahısların evlerin kapısı kırılarak içeri girildi. Söz konusu şahısların evleri didik didik arandı. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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