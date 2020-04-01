Son dakika... Sağlık Bakanı Koca corona virüs ile ilgili açıklama yapacak!

Son dakika haberine göre, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da bir araya gelen Kurul üyeleri, Türkiye ve dünyaya ilişkin güncel verilerin, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alıyor. Kurul üyelerinin toplantısının ardından Bakan Koca'nın saat 19.10'da basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.