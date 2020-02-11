Son dakika... SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 8 bin 844 sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri belli oldu

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri Ã–SYM baÅŸkanÄ± Halis AygÃ¼n tarafÄ±ndan Twitter Ã¼zerinden aÃ§Ä±klandÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak olan olan 8 bin 844 sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± iÃ§in detaylarÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden aÃ§Ä±klayan Halis AygÃ¼n baÅŸvuru kÄ±lavuzunun bu hafta iÃ§erisinde yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± da duyurdu

BAÅžVURU TARÄ°HLERÄ° BELLÄ° OLDU!

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± baÅŸvuru tarihleri Ã–SYM baÅŸkanÄ± Halis AygÃ¼n tarafÄ±ndan Twitter Ã¼zerinden aÃ§Ä±klandÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacak olan olan 8 bin 844 sÃ¶zleÅŸmeli personel alÄ±mÄ± iÃ§in detaylarÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden aÃ§Ä±klayan Halis AygÃ¼n baÅŸvuru kÄ±lavuzunun bu hafta iÃ§erisinde yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± da duyurdu

Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezi (Ã–SYM) BaÅŸkanÄ± Halis AygÃ¼n sÃ¶zleÅŸmeli saÄŸlÄ±k personeli alÄ±mÄ± iÃ§in ayrÄ±ntÄ±larÄ± Twitter adresinden paylaÅŸtÄ±. AygÃ¼n atama kÄ±lavuzunun da bu hafta iÃ§inde yayÄ±mlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± 2019 yÄ±lÄ±nda 17 bin 689 personel alÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Ä°kiye bÃ¶lÃ¼nen atamalarÄ±n ilki AralÄ±k 2019'da yapÄ±ldÄ±. Ä°lk atama dÃ¶neminde 8 bin 845 personelin atamasÄ± tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Atama yapÄ±lan 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'Ã¼ hemÅŸire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i saÄŸlÄ±k teknisyeni ve saÄŸlÄ±k teknikerlerinden oluÅŸmuÅŸtu.

YerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±nda; lisans dÃ¼zeyindeki pozisyonlar iÃ§in 2018-KPSS Lisans, Ã¶n lisans ve ortaÃ¶ÄŸretim dÃ¼zeyindeki pozisyonlar iÃ§in 2018-KPSS OrtaÃ¶ÄŸretim ve 2018-KPSS Ã–n Lisans sÄ±nav sonuÃ§larÄ± kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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