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30.04.2020 - 15:03 | | İHA

Son dakika! Sağlık Bakanlığı duyurdu! COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Sağlık Bakanlığı:” Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.”

Son dakika! Sağlık Bakanlığı duyurdu! COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Detaylar birazdan...

İstanbul'da küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şahıs linç edilmek istendi5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
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