Son dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu 8 Eylül'ü yayımladı!

Mart 2019'dan bugüne dek devam eden koronavirüs salgını halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. 7'den 70'e her vatandaşın kendini koruması ve çevresine oldukça dikkatli davranması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı gün gün her vatandaşı bilgilendiriyor. Her gün yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu üzerinden toplam tesr sayısına, vaka sayısına, vefat sayısına ve iyileşen sayısı duyuruluyor. Peki bugün koronavirüsten kaç kişi yaşamını yitirdi? Koronavirüse kaç kişi yakalandı? İşte 8 Eylül koronavirüs tablosuna yönelik bilinmesi gerekenler...

KORONAVİRÜS TABLOSU 8 EYLÜL





KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE 7 EYLÜL

7 Eylül test sayısı: 103.925

7 Eylül hasta sayısı: 1.703

7 Eylül vefat sayısı: 57

7 Eylül iyileşen sayısı 1.047

Toplam test sayısı: 7.889.464

Toplam hasta sayısı: 281.509

Tpolam vefat sayısı: 6.730

Hastalarda zatürre oranı: %7.6

Ağır hasta sayısı: 1.118

Toplam iyileşen sayısı: 252.152