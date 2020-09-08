Son dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu 8 Eylül'ü yayımladı!
Koronavirüs tablosu belli oldu. Bugüne ait koronavirüs vaka sayısı ve ölen sayısı netleşti. Son zamanlarda günden güne artan koronavirüs vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu 8 Eylül...
Mart 2019'dan bugüne dek devam eden koronavirüs salgını halen etkisini sürdürmeye devam ediyor. 7'den 70'e her vatandaşın kendini koruması ve çevresine oldukça dikkatli davranması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı gün gün her vatandaşı bilgilendiriyor. Her gün yayımlanan Türkiye Günlük Koronavirüs tablosu üzerinden toplam tesr sayısına, vaka sayısına, vefat sayısına ve iyileşen sayısı duyuruluyor. Peki bugün koronavirüsten kaç kişi yaşamını yitirdi? Koronavirüse kaç kişi yakalandı? İşte 8 Eylül koronavirüs tablosuna yönelik bilinmesi gerekenler...
KORONAVİRÜS TABLOSU 8 EYLÜL
KORONAVİRÜS TABLOSU TÜRKİYE 7 EYLÜL
7 Eylül test sayısı: 103.925
7 Eylül hasta sayısı: 1.703
7 Eylül vefat sayısı: 57
7 Eylül iyileşen sayısı 1.047
Toplam test sayısı: 7.889.464
Toplam hasta sayısı: 281.509
Tpolam vefat sayısı: 6.730
Hastalarda zatürre oranı: %7.6
Ağır hasta sayısı: 1.118
Toplam iyileşen sayısı: 252.152