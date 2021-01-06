Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Aşılar için...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

Sizi arayıp, 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.