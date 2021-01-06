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06.01.2021 - 11:54 | | DHA

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Aşılar için...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı uygulaması konusunda vatandaşlara 'tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz' uyarısında bulundu.

Son dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı! Aşılar için...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi;

Sizi arayıp, 'Sağlık Bakanlığı'ndan arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konulu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız!

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.

Son dakika... Sağlık Bakanlığından vatandaşlara uyarı Aşılar için...

 

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildiMuğla’nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yedi emin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne havadan görüntülendi.
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