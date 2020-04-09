09.04.2020 - 01:01 |
Son dakika | Sağlıkta yeni düzenleme: Corona virüs tedavisi görenler...
Son dakika haberine göre yeni sağlık uygulama tebliği ile vakaların tedavisi acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler, virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ek ücret talep edemeyecek. Pandemi tedavisi gören hastalar ilaçlarını hastaneden temin edebilecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.
Böylece özel hastaneler, koronavirüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.
Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.