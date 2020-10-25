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25.10.2020 - 08:51 | | DHA

Son dakika... Sahte alkolden ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'de sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Böylece Türkiye genelinde sahte alkolden ölenlerin sayısı 76'ya yükselmiş oldu.

Son dakika... Sahte alkolden ölenlerin sayısı 76'ya yükseldi

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Can Yılmaz (37) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali V. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Can Yılmaz ve Ali V., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölen kişilerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Sahte içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen 2 kişi ile kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Böylece 9 Ekim’den bugüne Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 76’ya yükselmiş oldu.

İzmir: 32, İstanbul: 10, Aydın: 8, Kırıkkale: 7, Mersin: 7, Kırklareli: 4, Muğla: 3, Zonguldak: 2, Tekirdağ: 2 ve Trabzon: 1

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