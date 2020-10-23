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23.10.2020 - 22:54 | | DHA

Son dakika! Sahte içki felaketi 2 can daha aldı

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümünün ardından kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Son dakika! Sahte içki felaketi 2 can daha aldı

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Murat A. ve Ömer Ali Ö., kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Murat A. ve Ömer Ali Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.'nün cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. 

Öte yandan, 2 kişinin ölümünün ardından sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

Son dakika Sahte içki felaketi 2 can daha aldı

Bursa'da 723 litre 'sahte içki' ele geçirildi

Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 723 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda ilçedeki Yalıçiftlik Mahallesinde bir evden piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda U.A. ile M.A. gözaltına alındı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 723 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

 

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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