Son dakika! Sahte içki operasyonunda flaş gelişme! İki kişi tutuklandı

Kartal'da sahte alkol alan avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun ölümü, üç kişinin de zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişi, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Şüpheliler Güngör G., Anıl O.İ. ve Yavuz O., savcılık sorgularının ardından, "Olası kastla kasten adam öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

Şüpheli Güngör G., mahkemedeki sorgusunda 20 yıldır tekel büfesini işlettiğini belirterek, "Diğer şüpheli Yavuz O. haftada 2-3 gün yanımda yevmiyeli çalışır. Bu iş yerinde 1 litrelik plastik şişedeki dezenfektanı yüzey temizlemede kullanmak için 20 gün önce diğer şüpheli Anıl O. İ.'dan satın aldım. Toplam 300 litre satın aldım. 5-6 gün kadar ürünün satışını gerçekleştirdim. Kötü kokması nedeniyle 280 litresini iade ettim, 20 litresini sattım. Litresini 30 liraya sattım. Ben bu ürünü dezenfektan olarak satıyordum. Etil alkol olarak satmadım. Kesinlikle kimseye önermedim. Ben kendi evlerinde içki yapmaları için etil alkol alan kişilere bu ürünü önermedim. Benim etil alkol almak için ruhsatım vardır. Ben Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nu tanımıyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kimseye sahte alkol yapmaları için tavsiyede bulunmadım. Yüzey temizleyiciyi alkol yapımı konusunda önermedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Mahkemedeki sorgusunda makine mühendisi olduğunu söyleyen şüpheli Anıl O. İ., kendi şirketinde dezenfektan ürünlerin toptan satışını yaptığını belirterek, "Kırıkkale'de bulunan bir markete 300 litreyi yüzey temizleyici olarak sattım. Yine şüpheli Güngör G.'nin tekel büfesine 300 litre sattım. Ben bu ürünü yüzey temizleyici olarak sattım, etil alkol olarak satmadım. Ben sorumlu değilim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Şüpheli Yavuz Ö.'de diğer şüpheli Güngör G.'nin tekel bayisinde bazen çalıştığını, işyerinde satılan kimseye, söz konusu dezenfektan ürünü satmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme, Güngör G. ve Anıl O. İ.'yi, "İnsan sağlığı için tehlikeli dezenfektan ürününü alkol adı altında içkide kullanmak üzere satarak bu kişilerin ölebileceğini ön görmüş olmalarına rağmen satmak suretiyle olası kastla öldürme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Mahkeme, Yavuz Ö.'nün adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Yavuz Ö'nün yurt dışına çıkışı yasaklandı.