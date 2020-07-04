04.07.2020 - 10:45 |
Son dakika: Sakarya'da fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir."
Ortalık savaş alanına döndü, sandalyeler havada uçuştu!Esenler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki komşu ailenin birbirine girdiği kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar belirli aralıklarla bir birilerine saldırırken, polis ise ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı.Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Tuna Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yaşandı. İddiaya göre, komşu aileler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan sözlü tartışma yerini büyük bir kavgaya bıraktı. İki ailenin yakınları da kavgaya dahil olunca ortalık savaş alınan döndü.