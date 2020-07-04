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04.07.2020 - 10:45 |

Son dakika: Sakarya'da fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Sakarya'da fabrika patlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir."

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