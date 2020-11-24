MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü
ABONE OL
24.11.2020 - 15:12 | | DHA

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Son dakika gelen habere göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışan otomobil savrularak kaldırımda duran Behiç Erbatur’a(70) çarptı. Yaralanan Behiç Erbatur tedavi altına alındı.

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Kaza, öğle saatlerinde, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi Donatım Tren Geçidi mevkiinde meydana geldi. E.Ö. idaresindeki 54 AAV 824 plakalı otomobil ile S.S. idaresindeki 54 B 6152 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.Ö. idaresindeki otomobil önce refüjdeki trafik lambasına ardından kaldırımda bulunan Behiç Erbatur'a çarptı. Behiç Erbatur sağ ayağından yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erbatur tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Sakaryada kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Adım adım fuhuş takibi! 11 kişi yakalandıAydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda fuhşa aracılık eden ve fuhuş yaptığı iddia edilen 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Son dakika... Sakarya'da kaldırımda yürüyen yaya ölümden döndü

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Son dakika... Çin aşısında umutlandıran açıklama!

Son dakika... Çin aşısında umutlandıran açıklama!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet