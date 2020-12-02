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02.12.2020 - 19:33 |

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

Son dakika: Salgında korkutan rekor! Bakan Koca'dan çok net uyarılar

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu açıklamaları kullandı:

Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.


Son dakika: Salgında korkutan rekor Bakan Kocadan çok net uyarılar



TÜRKİYE'NİN 3 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakan Koca 1 Aralık verilerini, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım." notu ile paylaştı.

Son dakika: Salgında korkutan rekor Bakan Kocadan çok net uyarılar


 Koca, 30 Kasım'da paylaştığı mesajda, "Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Salgında korkutan rekor Bakan Kocadan çok net uyarılar


Bakan Koca'nın ağır hasta sayısına dikkat çektiği 29 Kasım'da tablo 'Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.' notu ile paylaşıldı.

Son dakika: Salgında korkutan rekor Bakan Kocadan çok net uyarılar


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