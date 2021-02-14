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14.02.2021 - 13:49 | | DHA

Son dakika... Şalıurfa’da eylem hazırlığındaki PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon

Gelen son dakika haberine göre; Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin sorgusu sürüyor. Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan ve sansasyonel eylem yapmak üzere eğitilen teröristlerin uyuyan hücre olarak kendilerini gizlediği ve PKK elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat'ta saldırı hazırlığında oldukları belirlendi.

Son dakika... Şalıurfa’da eylem hazırlığındaki PKK'nın uyuyan hücrelerine operasyon

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, örgüt içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika... Şalıurfa’da eylem hazırlığındaki PKKnın uyuyan hücrelerine operasyon

IRAK VE SURİYE'DE EGİTİM ALMIŞLAR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 18 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Şanlıurfa’ya getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü PKK/YPG denetiminde bulunan Suriye'nin Ayn El Arap kenti ile Irak'ın kuzeyindeki terör örgütünün işgalindeki Kandil bölgesinde silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları belirlendi.

Son dakika... Şalıurfa’da eylem hazırlığındaki PKKnın uyuyan hücrelerine operasyon

UYUYAN HÜCREYE OPERASYON

Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer teröristbaşı Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, patlayıcı madde ile metropollerde sansasyonel eylem yapmak üzere eğitim aldıkları, örgütünün "gizli şehir "yapılanması kadrosunda bulundukları, şehirlerde saldırı yapmak üzere "uyuyan hücre" olarak hazır bekletilerek görevlendirdikleri tespit edildi. Emniyette sorgulaması süren şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü saflarında yer aldığını gösteren fotoğrafları da ele geçirildi.

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