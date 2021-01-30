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30.01.2021 - 16:11 | | AA

Son dakika! Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 ölü

Gelen bir son dakika haberine göre; Samsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü.

Mustafa Çelik'in (47) kullandığı 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ankara kara yolu 34. kilometrede sulama kanalına düştü.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Sürücü ile eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22) ağır yaralandı.

KURTARILAMADILAR

Sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülbahar Çelik, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılar, hastanelerdeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MUTLU GÜNLERİNDE KORKUNÇ SON

Çelik ailesinin, Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim ettikten sonra memleketleri Tokat'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Samsun'da çocuklarını askeri birliğe teslim eden aile kaza geçirdi: 3 ölüSamsun'da sulama kanalına devrilen hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 3 kişi öldü.
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