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02.06.2020 - 12:36 | | DHA

Son dakika... Şanlıurfa’da feci kaza! 2 kardeş öldü, Ziraat Odası Başkanı yaralandı

Şanlıurfa’da, iki otomobilin çarpıştığı kazada, Murat ve Şerif Turgut kardeşler öldü, Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan ise ağır yaralandı.

Son dakika... Şanlıurfa’da feci kaza! 2 kardeş öldü, Ziraat Odası Başkanı yaralandı

Kaza, Akçakale-Şanlıurfa karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Akçakale Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ayhan yönetimindeki 32 AS 008 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 01 UAA 98 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ayhan ile diğer araçtaki Murat ve Şerif Turgut kardeşler yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat ve Şerif Turgut kardeşler, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ayhan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Murat ve Şerif Turgut kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

 

 

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