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21.12.2020 - 12:16 | | DHA

Son dakika... Şaşkınlıkla izlediler! Bartın Irmağı'nda ilgi çeken görüntü

Gelen son dakika haberine göre; Bartın Irmağı'nda yaşanan olay vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yaşanan olayın 1-2 gün sürmesi bekleniyor.

Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
Bartın Irmağı'nda binlerce yavru balık su yüzeyinde toplandı
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Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı, geçen günlerde suda köpüklenme ve suyun mavi renge dönmesiyle dikkat çekti. Bu kez Gölbucağı Mahallesi Asma Köprü altında toplanan binlerce yavru balık, seyirlik görüntüler oluşturdu. Tatlı su kefallerinin yavrulamasıyla ırmak balıklarla doldu. Irmak içine giren balıkçıl kuşlarından kaçtıkları görülen balıklar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yavrulama döneminde yaşanan bu olayın 1-2 gün içinde balıkların dağılmasıyla sonuçlanacağı öğrenildi.

 

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