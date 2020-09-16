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16.09.2020 - 16:47 | | İHA

Son dakika! Satırla dehşet saçtı! Meyve kasasıyla kendini korudu

Gelen bir son dakika haberine göre; Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir birlerine yol vermeme ve küfür ettikleri iddiasıyla iki kişi kavga etti. Taraflardan biri satırla saldırarak adeta dehşet saçtı.

Son dakika! Satırla dehşet saçtı! Meyve kasasıyla kendini korudu

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve bir birlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı.

Son dakika Satırla dehşet saçtı Meyve kasasıyla kendini korudu

Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı.

Diğer sürücü ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı.

Son dakika Satırla dehşet saçtı Meyve kasasıyla kendini korudu

Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Son dakika Satırla dehşet saçtı Meyve kasasıyla kendini korudu

 

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