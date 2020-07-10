Son dakika! Savcı 'orantı sınırını aştılar' dedi! 4 polise 22,5 yıla kadar hapis istedi

Elif ALTIN / İstanbul

Sultangazi'deki Mimar Sinan Kent Ormanında 14 Nisan 2017’de gerçekleşen olayda, polis "Dur" ihtarına uymadıklarını iddia ettiği araca ateş açmış ve olayda otomobildeki Oğuzhan Erkul ile Barış Altınışık ölmüş, Ramazan Altürk ile Demirhan Erkul yaralanmıştı. Sanık polis memurlarının yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık polisler Erkan E., Kenan A., Zafer S. ve Davut B. Katılmazken tarafları avukatları temsil etti.

“TERÖRE MUZAHİR BÖLGE”

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı mütalaasında, olayın meydana geldiği Gazi Mahallesi Kent Ormanı isimli bölgenin teröre muzahir bölge olduğunu, daha önceden bahse konu yerde DHKP-C terör örgütünce çeşitli örgütsel faaliyetler yürütüldüğünü, silahlı eylemlerde bulunulduğunu, şüpheli polis memurlarının olay günü bahse konu yere park içerisinde yüzleri poşulu ve ellerinde silah bulunan üç kişilik bir grubun parkta gezen ki vatandaşa örgüt propagandası yaptıklarına dair ihbar üzerine gittiklerini belirtti.

İHTARA UYMADILAR

Polisin parka giderek kontrol uygulamasına başladığı belirtilen mütalaada, Demirhan Erkul’un kullandığı araçla hızla kontrol noktasına geldiği, polisler tarafından “dur” ihtarı yapıldığı ancak Demirhan Erkul’un gaza basarak araçla önünde bulunan sanık Kenan Akıl’a ve ekip aracına çarparak kaldırma çıktığı, bu sırada bir kısım polis memurlarının uyarı amacıyla havaya ateş açtığı, ancak aracın hareketine devam etmesi sebebiyle sanıkların 5-7 metre mesafeden başlayarak araçla aralarındaki mesafe 30 metre açılana kadar aracın arkasından ateş ettikleri belirtildi.

ORANTI SINIRINI AŞTILAR

Mütalaada, sanık polislerin kanun hükmünü yerine getirdikleri ancak hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin olarak çizilen orantılı hareket sınırını, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri ile aşarak gerçekleştirdikleri eylem sebebiyle Ozan Erkul ve Barış Kerem’in vefat ettiği belirtildi. Mütalaada ayrıca olay yerinde 35 kovan tespit edildiği, araçta 23 adet atış tespit edildiği, bu nedenle orantının aşıldığı kanaatine varıldığı, sanık polislerin ölüm sonucunu istemedikleri ancak bu sonucu öngörebilecekleri belirtildi. 4 sanık polis hakkında, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.